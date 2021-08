Bad Ems

Weiterhin deutlich weniger Touristen in Rheinland-Pfalz

Trotz Aufhebung des Beherbergungsverbots hat der Tourismus in Rheinland-Pfalz auch im Juni unter der Corona-Pandemie gelitten. Mit rund 537.000 Gästen seien 6,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat gezählt worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mit. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf 1,5 Millionen – das waren 0,9 Prozent weniger.