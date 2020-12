Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 19:40 Uhr

Weiterhin 2760 mit Coronavirus Infizierte im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland verharrt die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen bei 2760. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montagabend mit (Stand 18.00 Uhr). Damit gab es im Vergleich zum Vortag keine Veränderung. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 blieb bei 170. 2566 Saarländer galten am Montag als genesen – drei mehr als einen Tag zuvor. Von den Betroffenen werden gegenwärtig 14 in Kliniken behandelt, fünf von ihnen intensivmedizinisch. Grundlage der Zahlen sind Angaben der Gesundheitsämter der Landkreise an das Ministerium.