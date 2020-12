Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 14:10 Uhr

Mainz

Weiteres Marketing-Förderprogramm für Tourismus gestartet

Das Mainzer Wirtschaftsministerium hat ein weiteres Förderprogramm für den Tourismus in dem Bundesland gestartet. „Wir glauben an die Zukunft des Tourismus in Rheinland-Pfalz“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag in Mainz laut einer Mitteilung. Nach Angaben des Ministeriums werden mit dem Marketing-Programm „ReStart Tourismus RLP“ beispielsweise die Produktion von Fotos, Videos und Texten sowie Online- und Printwerbung im Bereich Tourismus unterstützt. Die Projekte können mit bis zu 40 000 Euro gefördert werden.