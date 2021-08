Bad Neuenahr-Ahrweiler

Weiterer Vermisstenfall der Flutkatastrophe geklärt

Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal am 14./15. Juli hat die Polizei einen weiteren Vermisstenfall geklärt. „Über die DNA konnte die Person einer aufgefundenen Leiche zugeordnet werden“, sagte Lars Brummer vom Polizeipräsidiums Koblenz am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Polizei bearbeitet nun noch drei offene Vermisstenfälle. Bei der Flut Mitte Juli waren 133 Menschen ums Leben gekommen, 766 wurden verletzt.