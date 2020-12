Weiterer Tag mit strengen Regeln gegen Corona-Ausbreitung

Archivierter Artikel vom 21.03.2020, 12:00 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Auch an diesem Sonntag müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz mit den verschärften Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus zurechtkommen. Am Samstag haben sich die allermeisten Menschen daran gehalten, wie die Polizei beobachtet hat. Einen Teil mag auch das kalte und ungemütliche Wetter beigetragen haben.

Die Regelungen „scheinen angekommen zu sein“, hieß es etwa aus Mainz. Auch in den Bereichen der Präsidien von Koblenz, Trier oder Ludwigshafen wurden zunächst keine gröberen Verstöße gegen die Auflagen festgestellt. Verstöße könnten als Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat gewertet werden.

Seit Samstag gilt in Rheinland-Pfalz zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen wie der Schließung von Schulen, Kitas und vielen Geschäften: Versammlungen von mehr als fünf Personen etwa in Parks sind verboten, zudem müssen Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 stieg auf 1062 (Stand 11.00 Uhr). Es gibt zwei Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen.