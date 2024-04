Weiterer Streik im privaten Busgewerbe steht an: Arbeitgeberverbände lassen Angebot verstreichen

Anzeige

„Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) e.V. haben die Arbeitgebervertreter das von ver.di aufgestellte Ultimatum verstreichen lassen, ohne hierbei auf die Beschäftigten der Branche durch einen echten Inflationsausgleich zuzugehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft am Freitagmorgen. Die Gegenseite sei damit wiederholt nicht auf Forderungen der Gewerkschaft eingegangen und zeige keinerlei Kompromissbereitschaft, hält Marko Bärschneider, Verhandlungsführer der Gewerkschaft, fest. Daher folge nun, wie bereits am Dienstag angekündigt, „die Fortsetzung der Erzwingungsstreiks um zunächst eine weitere Woche“, erklärt Bärschneider.

Eine weitere Streikwoche

Ver.di ruft damit die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe zu einem einwöchigen Streik auf. Dieser beginnt am Montag und endet am Sonntag, 21. April. Betroffen davon seien insgesamt 17 Verkehrsbetriebe. Das sind: DB Regio Bus Mitte GmbH, DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, Palatina Bus GmbH, SVG Scherer Verkehrs GmbH, Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH, Stemmler-Bus GmbH, Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH, MB Moselbahn mbH, Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH, VRW, MVB, Zickenheiner GmbH, Stadtbus Zweibrücken GmbH, Jörg Orthen GmbH, der Martin Becker GmbH, City Bus Süd West GmbH sowie Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH.

Schülerverkehr betroffen

Damit dürften weite Teile des Landes von den Streikmaßnahmen betroffen sein. “Auch der Berufspendler- und der gesamte Schülerverkehr wird in vielen Teilen des Landes in der kommenden Woche nicht mehr stattfinden können", heißt es in der Pressemitteilung. Für Donnerstag, 18. April, kündigt ver.di eine Demonstration vor dem rheinland-pfälzischen Landtag an.