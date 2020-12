Weiterer Corona-Fall in der Asylbewerber-Aufnahme in Speyer

Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 17:00 Uhr

In der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Speyer gibt es eine zweite bestätigte Corona-Infektion. Wie auch beim ersten Fall vor rund einer Woche handele es sich um einen Neuankömmling, der standardmäßig separat untergebracht und auf Corona getestet worden sei, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Donnerstag mit. Beide Personen befinden sich in Quarantäne. Bei den elf Kontaktpersonen im ersten Fall seien alle Tests negativ gewesen, teilte die Behörde mit. In der Einrichtung in Speyer sind derzeit rund 700 Menschen untergebracht.

In der AfA in Trier sei es bei drei Personen geblieben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren (Stand 11. September). Auch in der Erstaufnahme in Hermeskeil habe sich die Zahl von insgesamt 65 Fällen vom vergangenem Freitag nicht erhöht, sagte eine Sprecherin der ADD. In der Einrichtung in Hermeskeil seien derzeit noch 18 Menschen in Quarantäne, in der in Trier insgesamt 20 Menschen.

Der Betrieb in der AfA Hermeskeil laufe wieder „weitgehend normal“, nachdem vor knapp einer Woche die Quarantäne für die gesamte Einrichtung mit knapp 500 Einwohnern aufgehoben war. Die ADD ist in Rheinland-Pfalz für die Erstaufnahme schutzsuchender Menschen zuständig.