Weitere Tests auf Coronavirus im Saarland negativ

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach dem ersten Coronavirus-Falls im Saarland bei einem Arzt der Uniklinik in Homburg sind bislang alle Tests von Kontaktpersonen des Mannes negativ ausgefallen. „Das Gros der Kontakte war direkt definiert und ist durch“, sagte ein Sprecher des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) in Homburg am Donnerstag. Bis Mittwochabend hatte es 28 Testungen von Patienten und Kollegen des Arztes gegeben. Bei dem Mediziner an der Kinderklinik war die Lungenkrankheit Covid-19 am Dienstag bestätigt worden.