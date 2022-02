Mainz

Weitere Grundschulen erhalten Fachkräfte für Gesundheit

Nach guten Erfahrungen mit Gesundheitsfachkräften in den ersten vier Schuljahren soll das Projekt auf insgesamt 20 Grundschulen ausgeweitet werden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nannte am Dienstag „weniger Fehlzeiten, bessere Lernvoraussetzungen und Bildungserfolge“ als positive Ergebnisse des 2018 an zwei Mainzer Grundschulen gestarteten Modellprojekts. Nun kommen Schulen in Worms, Alzey und Ludwigshafen dazu.