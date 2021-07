Saarbrücken

Weitere Corona-Lockerungen beschlossen

Die Maskenpflicht wird im Saarland an weiteren Orten aufgehoben: Von diesem Freitag an (23. Juli) muss in Spielhallen am festen Platz keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr getragen werden, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Auch standesamtliche Trauungen sind ohne Maske möglich, wenn die Personen an einem festen Platz sitzen.