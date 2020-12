Weitere Corona-Fälle: Mandelblütenfest abgesagt

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 10:50 Uhr

Das Coronavirus breitet sich in Rheinland-Pfalz aus, weitere Kreise sind betroffen. Eine Folge ist die Absage des Mandelblütenfestes in Neustadt an der Weinstraße. Passagierflüge nach China wird es vom Flughafen Hahn vorerst nicht geben.

Mainz (dpa/lrs). Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen steigt in Rheinland-Pfalz weiter an. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium in Mainz drei weitere Menschen, bei denen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde. Dabei handelte es sich um jeweils einen Fall in den Kreisen Germersheim und Bad Dürkheim sowie in Koblenz.

Damit sind es inklusive des im Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus untergebrachten Soldaten aus Nordrhein-Westfalen nunmehr acht Fälle im Land. Eine weitere, schon bekannte infizierte Person kommt aus Mainz, drei Fälle zählt den Angaben zufolge derzeit der Kreis Kaiserslautern. Die neu hinzugekommenen Patienten haben dem Ministerium zufolge allesamt nur milde Symptome, es gehe allen gut.

Die betroffene Person im Landkreis Germersheim in der Pfalz befindet sich laut der Kreisverwaltung mit ihrer Familie in häuslicher Quarantäne in Wörth am Rhein. Eines ihrer Kinder besucht dort eine Grundschule. Diese wird nach den Angaben vorsichtshalber zunächst komplett geschlossen. Die Betroffene aus dem Landkreis Bad Dürkheim lebt in Wachenheim, wo ihr Kind eine Kita besucht. Diese Einrichtung werde ebenfalls vorübergehend geschlossen, wie der Landkreis mitteilte. Die Frau und die sonstigen dem Haushalt angehörenden Personen stünden unter häuslicher Quarantäne.

In Koblenz handelt es sich laut dem örtlichen Gesundheitsamt um eine 21-jährige Medizinstudentin, die bei einem Kongress in Karlsruhe Kontakt mit einem Nürnberger Referenten hatte. Dieser sei später positiv auf die Lungenkrankheit getestet worden – und dann auch die Studentin. Sie sei nun in Quarantäne bei ihren Eltern in Koblenz.

Nachdem am Vortag der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga im Land über Stornierungen im Gastgewerbe wegen des Coronavirus geklagt hatte, werden nun auch größere Veranstaltungen abgesagt. Nicht stattfinden wird in diesem Jahr in Neustadt an der Weinstraße das für März geplante traditionsreiche Mandelblütenfest im Ortsteil Gimmeldingen. „Die potenzielle Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr, wenn wir Zehntausende Menschen aus allen Regionen Deutschlands zu uns einladen und sich dort Menschen auf engstem Raum begegnen, schätzen wir als nicht vertretbar ein“, teilte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) auf der Homepage der Stadt mit. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen.“

Die Entscheidung für die Festabsage sei auf Anraten von Gesundheitsamt und Experten auf Basis der Risikoeinschätzung von Großveranstaltungen des Robert Koch-Instituts gefallen. Das Mandelblütenfest bände laut OB Weigel auch Hilfsorganisationen und Einsatzkräfte, „deren Ressourcen wir zur Zeit schonen müssen“.

Geplant sind dagegen weiterhin die Bauernproteste am Donnerstag (5. März) in Mainz gegen die verschärfte Düngeverordnung. Das sagte ein Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“. Erwartet werden Hunderte Traktoren in der Mainzer Innenstadt, um 11.00 Uhr ist auf dem Gutenbergplatz eine Kundgebung vorgesehen. Im benachbarten Wiesbaden sagten „Land schafft Verbindung“ und hessischer Bauernverband angesichts des Coronavirus eine geplante Demo dagegen ab.

An der Mainzer Grundschule „Am Gleisberg“ war am Mittwoch kollektives Händewaschen angesagt. Dort zeigten Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) mit einer Ärztin Schülern einer zweiten Klasse, wie sie sich beispielsweise mit gründlicher Händehygiene vor dem Virus schützen können. Außerdem wurde im Klassenzimmer erklärt, möglichst in den Ellenbogen zu niesen, regelmäßig zu lüften und gebrauchte Taschentücher wegzuwerfen. Zuletzt hatte das Bildungsministerin an alle Schulen und Kitas Handreichungen zum Coronavirus verschickt.

Der Hunsrück-Flughafen Hahn will angesichts der Entwicklung beim Coronavirus den Start regelmäßiger China-Passagierflüge verschieben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet der Airport nun statt in diesem Sommer erst 2021 mit dem Beginn der Flüge. Aufgegeben werden sollen die Pläne aber keineswegs. Der Flughafen Hahn gab zu dem Thema keine Stellungnahme ab. Ursprünglich hatte der frühere US-Militär-Airport regelmäßige Passagierflüge vom Hunsrück nach China schon für das Jahr 2019 angekündigt. Einst war von mindestens drei Flügen pro Woche die Rede.