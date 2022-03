Saarbrücken

3. Liga

Weitere Corona-Fälle beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Alexander Groiß und Dave Gnaase zwei weitere Corona-Fälle zu beklagen. Die beiden Profis befinden sich nach positiven PCR-Tests in häuslicher Quarantäne, wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte. Erst am Dienstag hatten die Saarländer vermeldet, dass Mittelfeldspieler Tobias Jänicke aus dem gleichen Grund ausfällt. Vergangene Woche hatte es Abwehrspieler Bjarne Thoelke erwischt.