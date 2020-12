Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 19:20 Uhr

Saarbrücken

Weitere 29 Saarländer mit Coronavirus angesteckt

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist um 29 Fälle auf 3400 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mit (Stand 18.00 Uhr). An oder mit dem Virus sind bislang 177 Menschen gestorben. Die Zahl dieser Fälle blieb im Vergleich zum Vortag konstant. Inzwischen gelten 3106 Patienten, die sich im Verlauf der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, als genesen. Derzeit liegen drei Erkrankte im Krankenhaus, einer von ihnen muss intensivmedizinisch behandelt werden.