Saarbrücken

Weitere 207 Corona-Neuinfektionen im Saarland nachgewiesen

Im Saarland sind binnen eines Tages weitere 207 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie lag damit am Donnerstag (Stand: 18.00 Uhr) bei 12 347, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen, stieg um 4 auf 276.