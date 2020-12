Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 19:10 Uhr

Saarbrücken

Weitere 18 Saarländer mit Coronavirus infiziert

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist binnen 24 Stunden um 18 Fälle auf 3469 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag mit (Stand 18.00 Uhr). Bislang sind 177 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben – die Zahl blieb weiter stabil.