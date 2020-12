Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 16:20 Uhr

Saarlouis

Weiter keine Spur von verschwundenem Hirsch „Hannes“

Seit gut einer Woche ist Rothirsch „Hannes“ aus dem Wildpark im saarländischen Wadgassen-Differten verschwunden: Noch gebe es keine Spur von dem sechs Jahre alten Tier, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis am Montag. „Wir gehen weiter von einem Diebstahl aus.“ Denn Gatter und Umzäunung waren intakt sowie alle Schlösser geschlossen, als das Verschwinden des Hirschen am letzten Augustwochenende entdeckt worden war. „Wir haben bisher noch keine Hinweise auf den Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Es werde aber „in unterschiedliche Richtungen“ ermittelt.