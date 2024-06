Weiter kein Sommermärchen-Wetter in Sicht

Teilweise sehr feucht dürfte das Wetter in den nächsten Tagen an Rhein, Mosel und Saar daherkommen. Mit den Temperaturen geht es nach oben.

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Auch in den kommenden Tagen sagt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch kein Sommermärchen-Wetter an. Das Schauen von Spielen der Fußball-Europameisterschaft im Freien dürfte eine immer wieder feuchte Angelegenheit werden. Am Sonntag seien einzelne Schauer zu erwarten bei maximal 23 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Im Bergland sowie bei Schauern könne der Wind stark auffrischen.

Auch für den Montag sagen sich laut DWD starke Bewölkung und einige Schauer an, es könne vereinzelt auch zu kräftigen Gewittern mit Starkregen kommen, vor allem Richtung Nordwesten. Kaum verändert dann das Bild für den Dienstag: Erneut erwarten die Meteorologen Schauer sowie Gewitter mit Starkregen, teilweise auch mit Hagel. Die Temperaturen können dann auf bis zu 28 Grad steigen.