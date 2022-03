Weiter deutliche Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern

Die Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern ist in Rheinland-Pfalz 2021 unverändert geblieben. Wie schon im Jahr 2020 war der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen 15 Prozent niedriger als der von Männern, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag, zum sogenannten Equal Pay Day, mitteilte – einen Tag vor dem Internationalen Frauentag (8.3.). Im Vergleich zum Jahr 2010 hatte sich dieser Verdienstunterschied allerdings um sieben Prozentpunkte verringert.