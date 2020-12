Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 17:40 Uhr

Bad Ems

Weite Verdienstspanne zwischen den Branchen

Die Verdienstspanne zwischen einzelnen Branchen in Rheinland-Pfalz bleibt groß. Während beispielsweise Arbeitnehmer mit einem Vollzeitjob inklusive Sonderzahlungen 2019 in der Energieversorgung einen durchschnittlichen Jahresverdienst von 69 609 Euro brutto einstrichen, waren es im Gastgewerbe nur 27 889 Euro, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.