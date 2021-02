Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 08:40 Uhr

Mainz

Weißer Ring macht „Hass und Hetze“ zum Jahresthema 2021

Die Opferhilfsorganisation Weißer Ring will „Hass und Hetze“ sowie die Verrohung der Gesellschaft zum Jahresthema 2021 machen. Ziel sei es, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen, die Gründe für zunehmende Aggressionen auszuloten und Lösungen zu finden. „Wir sehen nicht nur mit großer Sorge die verbale Verrohung in der Politik und sonstigen Auseinandersetzungen, sondern, dass sich das auch niederschlägt bei psychisch labilen Persönlichkeiten“, sagte der Bundesvorsitzende des Vereins zur Unterstützung von Gewaltopfern, Jörg Ziercke, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.