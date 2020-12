Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 11:00 Uhr

Hanau

Weiße Rosen, rosa Nelken: Hanau-Gedenken im Mainzer Landtag

Landtagsabgeordnete von vier Fraktionen und mehrere Regierungsmitglieder haben am Mittwochmorgen in Mainz der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau gedacht. Die demokratischen Kräfte wollten so partei- und fraktionsübergreifend ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf, von dem die Initiative für die Gedenkfeier im Abgeordnetenhaus ausging. Er verlas die Namen der getöteten Hanauer mit Migrationshintergrund. „Die Opfer haben Namen, Gesichter, Freunde“, sagte Baldauf.