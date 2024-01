Trier-Saarburg

Longuich

Weintank kippt um: Bergungsarbeiten dauern gut zehn Stunden

Ein Lkw mit einem 30.000-Liter-Weintank ist auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Longuich (Landkreis Trier-Saarburg) am Montagmorgen auf eine angrenzende Grünfläche gekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten nach Polizeiangaben mehr als zehn Stunden. Am frühen Abend sei die Abfahrt von der A1 auf die A602 wieder frei gegeben worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Da Dieselkraftstoff ausgetreten sei, müsse Erdreich entfernt werden.