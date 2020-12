Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 01:40 Uhr

Weinlese beginnt wieder sehr früh

Weisenheim am Sand (dpa/lrs) – Winzer beginnen in diesem Jahr wieder sehr früh mit der Weinlese. So wird der Start für den Federweißen am Montag in der pfälzischen Gemeinde Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) gefeiert – drei Tage früher als im vergangenen Jahr.