Mainz

Weinkultur und Hüttenkultur neues immaterielles Kulturerbe

Die Weinkultur in Deutschland und die Hüttenkultur im Pfälzerwald sind neues immaterielles Kulturerbe. Die Kulturminister der Länder gaben am Freitag den entsprechenden Anträgen des Landes Rheinland-Pfalz statt. Insgesamt nahmen sie 18 Kulturformen und zwei Programme neu in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf, wie das rheinland-pfälzische Kulturministerium in Mainz mitteilte.