Koblenz

Weinkontrolleure finden wenige schwere Verstöße

Weinkontrolleure haben bei gut 5100 Betriebskontrollen 2019 in Rheinland-Pfalz wenige schwerwiegende Verstöße festgestellt. Lediglich 1,9 Prozent der Proben wurden wegen Grenzwert-Verstößen oder unzulässiger Weinbehandlung aus dem Verkehr genommen, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz am Freitag in Koblenz mitteilte. Dazu gehörten auch „Verfälschungen“, bei denen Winzer versuchten, Weine durch Aromen, technisches Glycerin, Zucker oder Wasser aufzuwerten. Andere „verschnitten“ Rot- und Weißweine, um diese als Rosé-Wein zu verkaufen, hieß es.