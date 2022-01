Neustadt/Wstr

Weinkiste aus Rheinland-Pfalz in der Antarktis angekommen

Neustadt/Wstr. (dpa/lrs) – Nach langer Reise ist eine handgezimmerte Kiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz bei Forschern in der Antarktis eingetroffen. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in Neustadt/Weinstraße am Mittwoch mit. Der Rebensaft war von SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf im August 2021 auf die Reise zur Neumayer-Station III geschickt worden.