Bodenheim

Weininstitut kürt beste Rosé-Sekte und -Weine

Ein Sekt aus der Pfalz und ein Wein aus Rheinhessen sind die Preisträger eines Wettbewerbs des Deutschen Weininstituts (DWI) zu den besten Rosé-Angeboten des Jahres. Aus rund 200 eingereichten Proben wählte eine 15-köpfige Fachjury den 2017er Spätburgunder Rosé brut vom Wein- und Sektgut Wilhelmshof aus Siebeldingen in der Pfalz sowie den Wein „der Rosé“ des Teams Braunewell/Dinter aus Essenheim in Rheinhessen, wie das Weininstitut am Dienstag in Bodenheim bei Mainz mitteilte. „Vielen Fachleuten insbesondere im Ausland ist noch nicht bewusst, wie sehr sich die Stilistik der deutschen Roséweine in den letzten Jahren verändert hat“, erklärte DWI-Geschäftsführerin Monika Reule. Viele Rosé-Angebote präsentierten sich „charaktervoller und fruchtbetonter“ und seien auch zunehmend im Premium-Segment zu finden.