Bodenheim

Winzer

Weinernte 2024 beginnt – Hoffen auf ruhiges Herbstwetter

Von dpa

i Eine Winzerin schneidet Silvaner-Trauben zur offiziellen Eröffnung der fränkischen Weinlese von einem Rebstock ab. (zu dpa: «Weinernte 2024 beginnt - Hoffen auf ruhiges Herbstwetter») Foto: Daniel Karmann/DPA

Die Weinernte in den 13 deutschen Anbaugebieten hat begonnen. Der Reifegrad der Trauben ist aber regional sehr unterschiedlich. Vielerorts kommt es nun auf das Wetter in den nächsten Wochen an.