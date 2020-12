Neustadt/Weinstraße

Wein reist wieder zu Forschern in der Antarktis

Klimaforscher in der Antarktis können sich erneut auf einen guten Tropfen aus Rheinland-Pfalz freuen. Ein Schiff mit mehr als 70 Flaschen Wein und Sekt an Bord verlasse an diesem Sonntag (20.12.) Bremerhaven, teilte am Freitag die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) mit. Die „Polarstern“ bringe die große Kiste in die Nähe der rund 14.000 Kilometer entfernten Neumayer-Station III, der Rest erfolge mit Raupen und Scootern.