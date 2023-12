Plus Rheinland-Pfalz Weihnachtshochwasser in Rheinland-Pfalz: Das Schlimmste ist überstanden Am Rhein und seinen Nebenflüssen sinken die Wasserstände, das Weihnachtshochwasser hat seinen Höhepunkt überschritten. Wir entwickelt sich die Lage in den kommenden Tagen? Wir blicken voraus.

Das Weihnachtshochwasser am Mittelrhein ebbt ab: An den Pegeln sind einige Höchststände bereits in der Nacht zum Dienstag (Zweiter Weihnachtsfeiertag) erreicht worden, die weiteren folgen im Laufe des Dienstags, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) in seinem aktuellen Hochwasserbericht mitteilt. An den Pegeln Kaub und Koblenz betragen die bisherigen Höchststände 5,86 ...