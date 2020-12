Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 14:20 Uhr

Darmstadt

Weihnachtsgottesdienst: Kirche mahnt zu früher Planung

Erntedank- oder Weihnachtsgottesdienste können nach Auffassung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau angesichts der Corona-Pandemie auch im Freien oder auf öffentlichen Plätzen gefeiert werden. In einem Brief an die 1100 Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz rief Kirchenpräsident Volker Jung dazu auf, den Blick nach vorne zu richten. Es müsse bereits jetzt mit sorgfältigen Überlegungen begonnen werden, wie die großen Festgottesdienste im Herbst und Winter den geltenden Schutzbedingungen entsprechend gestaltet werden könnten, teilte Jung am Freitag mit.