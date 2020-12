Mainz

Weihnachtsamnestie: 110 Gefangene vorzeitig entlassen

Vor dem Weihnachtsfest hat die Justiz in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr 110 Gefangene vorzeitig entlassen. Mit dieser sogenannten Gnadenregelung soll Gefangenen ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert werden, heißt es in einer Mitteilung des Justizministeriums in Mainz vom Freitag. „Die Regelung ist damit ein wichtiger Beitrag zum Ziel der Resozialisierung“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP).