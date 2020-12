Weihnachten: Kontrollen und Lockerungen der Corona-Regeln

Die Corona-Zügel werden an Weihnachten etwas gelockert. Die Polizei kontrolliert auch an den Feiertagen, ob Regeln eingehalten werden. Nach Weihnachten beginnen die Impfungen. Eine Gruppe im LKA kümmert sich um die Sicherheit der Impfstoff-Transporte und Impfzentren.

Mainz (dpa/lrs). Die Polizei und die Ordnungsbehörden in Rheinland-Pfalz werden auch an den Weihnachtsfeiertagen die Einhaltung der Corona-Regeln im öffentlichen Raum kontrollieren. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz am Mittwoch. Erwartet werde aber ein ruhiger Verlauf, eine Woche nach Beginn der verschärften Corona-Beschränkungen sei die Situation in Städten und Gemeinden zurzeit überschaubar.

„Bislang ist das Personenaufkommen der vergangenen Tage in den innerstädtischen Bereichen eher mäßig“, sagte der Sprecher. Mindestabstände und die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung würden überwiegend eingehalten.

Die rheinland-pfälzische Polizei habe am vergangenen Wochenende fast 1300 Personenkontrollen vorgenommen. Dabei seien am 19. Dezember und am 20. Dezember im gesamten Land 455 Verstöße gegen regional gültige Allgemeinverfügungen festgestellt worden, hieß es am Mittwoch. In etwa 140 Fällen habe man Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet.

In knapp 90 Fällen mussten Beamte demnach eingreifen, weil sich Menschen nicht an den Mindestabstand im öffentlichen Raum hielten. Außerdem hätten Frauen und Männer in 99 Fällen gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Unzulässige Menschenansammlungen im öffentlichen Raum habe man am Wochenende in 69 Fällen registriert.

Von Heiligabend bis einschließlich dem zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) werden die Mitte Dezember verhängten strengen Kontaktbeschränkungen etwas gelockert. So können Treffen im öffentlichen Raum im engsten Familienkreis mit vier weiteren Menschen jenseits des eigenen Hausstands stattfinden. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Zum engsten Familienkreis zählen insbesondere Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Lebenspartner. Für den privaten Bereich gelten dringende Empfehlungen, den Regeln für den öffentlichen Raum zu folgen und auf Feiern zu verzichten.

Gottesdienste an Weihnachten dürfen nur unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln und mit höchstens 100 Teilnehmern stattfinden: Verpflichtend sind das Tragen der Maske auch am Platz, 1,50 Meter Abstand und der Verzicht auf gemeinsames Singen. Eine vorherige Anmeldung ist Pflicht, wenn viele Besucher erwartet werden. Bei mehreren Gottesdiensten in Folge muss mindestens eine Stunde Pause dazwischenliegen.

Nach Weihnachten geht es in Rheinland-Pfalz mit den ersten Corona-Impfungen los. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) begleiten den Impfstart am Sonntag (10.00 Uhr) in Koblenz im Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege. Nach Vorgaben des Bundes werden in Rheinland-Pfalz zunächst Menschen geimpft, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken oder daran zu sterben. Dies soll in einem ersten Schritt über mobile Impfteams in stationären Einrichtungen der Pflege geschehen. Die ersten Impfstoffdosen des Mainzer Herstellers und seines US-Partners Pfizer sollen am 26. Dezember in Rheinland-Pfalz eintreffen. Gelagert wurde das Vakzin in einem Pfizer-Werk im belgischen Puurs.

Für den Schutz von Impfzentren und Impfstoff-Transporten richtete das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz eine „Koordinierungsgruppe Impfung“ ein. Sie organisiere alle Belange der Polizei rund um den Betrieb der Impfzentren in Rheinland-Pfalz, teilte ein LKA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem berieten LKA-Experten Mitarbeiter der Zentren.

Das Landeskriminalamt sei auch in die Koordinierung der Impfstofftransporte eingebunden. „Wir bewerten zudem in enger Abstimmung mit allen Sicherheitspartnern fortlaufend die Gefährdungslage“, erklärte der Sprecher. Aktuell gebe es keine konkreten Erkenntnisse zu einer Gefährdung kommunaler Impfzentren.

Das LKA warnte vor gefälschten Terminvergaben für anstehende Corona-Impfungen. Unbekannte hätten mehrere solcher täuschend echt wirkenden Schreiben im Rhein-Pfalz-Kreis versendet, als Absender hätten sie das Gesundheitsamt angegeben. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, handelt es sich Ermittlungen zufolge bei den Tätern um Impfgegner. So enthielten die Anschreiben mit der Betreffzeile „Terminbestätigung für Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2“ einen QR-Code. Werde dieser mit dem Smartphone gescannt, werde der Briefempfänger auf eine impfkritische Internetseite geleitet. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass solche gefälschten Briefe mit einem angeblichen Impftermin auch in anderen Landkreisen im Umlauf seien.

Die Zahl der Menschen, die in Rheinland-Pfalz mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat am Mittwoch mit 61 einen neuen Tageshöchststand erreicht. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte, registrierten die Gesundheitsämter 1272 neue Corona-Infektionen, insgesamt sind es nun 66 722. In den zurückliegenden zwei Wochen nahmen die Corona-Fälle um 28,0 Prozent zu und damit ebenso stark wie in den zwei Wochen zuvor (27,7).

Erstmals sind mehr als 20 000 Menschen in Rheinland-Pfalz gleichzeitig mit dem Coronavirus infiziert – nach Angaben der Gesundheitsbehörden waren es am Mittwoch (Stand 14.10 Uhr) 20 351. Innerhalb eines Tages wurden in Rheinland-Pfalz 60 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt sind es nach Angaben vom Dienstag zurzeit mehr als 1000, unter ihnen 214 auf einer Intensivstation und 170 mit Beatmung. Die Kliniken des Landes verfügen über mehr als 1600 Intensivbetten.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 164,6 und damit leicht unter dem Wert der Vorwoche (169,6). Die höchste Inzidenz gibt es bei rückläufiger Tendenz in Speyer mit 360. Danach folgen Ludwigshafen (328), die Stadt Frankenthal (324) und der Rhein-Pfalz-Kreis (279,4). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 43,9.