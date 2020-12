Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 11:30 Uhr

Wiesbaden

Wegen Coronavirus: Bauernproteste in Wiesbaden abgesagt

Die für Donnerstag geplanten Proteste von Landwirten unter anderem gegen die verschärfte Düngeverordnung sind von Veranstalterseite kurzfristig abgesagt worden. Als Grund für die Absage nannten ein Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“ in Hessen sowie eine Sprecherin der Stadt Wiesbaden am Mittwoch das Coronavirus. Zuvor hatte Hitradio FFH darüber berichtet. Anders die Situation in Mainz: Hier bleibt es bei den geplanten Traktorfahrten und einer zentralen Kundgebung auf dem Gutenbergplatz am Donnerstag, wie der Sprecher von „Land schafft Verbindung“ Rheinland-Pfalz sagte. Die Stadt Mainz rechnet mit rund 800 Traktoren in der Innenstadt, nun könnten noch einige mehr aus Hessen dazukommen.