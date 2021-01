Saarbrücken

Wegen Corona-Regeln weniger andere Infektionskrankheiten

Masken, Abstand und weniger Kontakte im Kampf gegen Corona bremsen auch andere Viren aus: Nach Angaben der DAK-Gesundheit sind im Saarland nach dem ersten Corona-Lockdown 2020 viele andere Infektionskrankheiten um insgesamt 15 Prozent zurückgegangen. So seien landesweit 2020 mit rund 4300 Fällen 800 weniger als im Vorjahr gemeldet worden, teilte die Krankenkasse am Freitag in Saarbrücken unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit. Dabei wurden Zahlen von meldepflichtigen Krankheiten und Erregern wie beispielsweise Grippe, Tuberkulose, Windpocken und Noroviren berücksichtigt.