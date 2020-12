Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 10:30 Uhr

Homburg

Wegen Corona: Uniklinik Homburg schränkt Besuchszeiten ein

Mit der Coronakrise gelten ab sofort beim Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg strengere Regeln für Besucher. Um die Risiken einer Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren, seien die Besuchszeiten auf 16 bis 18 Uhr beschränkt worden, teilte das UKS in Homburg mit. Zudem sei nur noch ein Besucher pro Patient und Tag vorgesehen. Diese Regelung gelte an jedem Tag der Woche bis auf Weiteres, hieß es in einer Mitteilung.