Koblenz

Wefelscheid bleibt Vorsitzender der Freien Wähler

Stephan Wefelscheid ist am Samstag in seinem Amt als Landesvorsitzender der Freien Wähler Rheinland-Pfalz bestätigt worden. Der 42 Jahre alte Jurist erhielt bei einem Open-Air-Landesparteitag auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz 93,3 Prozent der Stimmen, wie ein Parteisprecher am Samstag mitteilte. Wefelscheid ist einer der sechs Landtagsabgeordneten der Freien Wähler und Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion.