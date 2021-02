Mainz

Wechselunterricht im März auch in der Orientierungsstufe

Nach den Grundschulen soll es im März auch in der Orientierungsstufe in Rheinland-Pfalz Wechselunterricht geben. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) werde mit allen Beteiligten die Einzelheiten noch besprechen und dann Details bekannt geben, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz an.