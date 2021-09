Offenbach

Wechselhaftes Wetter zum Wochenbeginn

Nach freundlichem Wetter in den vergangenen Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenanfang wechselhaft. Der Montag startet dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge mit starker Bewölkung, die sich im Laufe des Tages zwar örtlich auflockern könne. Am späten Nachmittag und Abend sei aber teils schauerartiger Regen möglich, hieß es. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach 20 bis 24 Grad.