Mainz/Saarbrücken

Wechselhaftes Wetter mit kräftigem Wind und Regen erwartet

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zum Ende der Woche wechselhaft. Am Donnerstag kann es auch etwas auflockern, nachdem der Regen abgezogen ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht zudem ein kräftiger Wind. Im Bergland und in exponierten Lagen sind zum Teil auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad, im Bergland um die 6 Grad.