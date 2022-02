Offenbach

Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Zu Wochenbeginn wechseln sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnige Abschnitte mit Wolken und Regen ab. Für den Montag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von neun bis dreizehn Grad bei teils mäßigem bis starkem Wind und stellenweise Regen voraus. Mit freundlichen Abschnitten sei nur zu Beginn des Tages zu rechnen. Im Bergland kann es stürmische Böen geben. In der Nacht zum Dienstag kann es in manchen Gebieten glatt werden – bei Tiefstwerten von sechs bis drei Grad.