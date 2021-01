Offenbach

Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Sturmtief bringt wechselhaftes Wetter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag ist im Nordosten vereinzelt mit Schneeschauern und Neuschnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Morgen mitteilte. Die Meteorologen warnen vor Glätte.