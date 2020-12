Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 07:20 Uhr

Offenbach

Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt zum Ende der Woche wechselhaft. Nördlich der Mosel ist es am Freitag stark bewölkt, an der Eifel kann es etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden zeige sich zunächst zeitweise die Sonne. Am Abend ziehen aber auch dort Wolken auf. Die Gewitterwahrscheinlichkeit sei gering. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 18 bis 13 Grad ab und es kann teils schauerartig regnen.