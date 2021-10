Offenbach

Wechselhafter Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In der ersten Oktoberwoche erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter. Während der Regen am Montag im Südosten nur zögerlich abzieht, bleibt es im Nordwesten meist niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist im Südosten noch Regen möglich.