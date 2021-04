Offenbach

Wechselhafter Ostermontag mit Regen und Schnee

Der Ostermontag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird wechselhaft, zeitweise nass und nochmals kühler. Zunächst ist es im Süden heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages fällt schauerartiger Regen, im Bergland Schnee. Am Nachmittag sind kurze Gewitter möglich. Der DWD warnt zudem vor Glätte und stürmischen Böen. Es wird nicht wärmer als vier bis neun Grad.