Wechselbad der Gefühle für CDU-Bundespolitiker

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Seine Wohnung in Berlin hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Uhl nach der Wahlniederlage vor zwei Wochen schon gekündigt. Jetzt wird er sich wohl eine neue suchen müssen. Denn weil Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (63) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (59) am Samstag entschieden, auf ihre Bundestagsmandate zu verzichten, kann der 41-Jährige im Bundestag bleiben – ebenso wie Fraktionskollegin Nadine Schön (38). Beide rücken nun über die Landesliste nach.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sagte, als CDU-Landesvorsitzender sei er stolz auf seine Partei und stolz auf die CDU Saar, „weil sie in erneut schwieriger Situation vorgemacht hat, wie man so was händelt.“

„Es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dieses Angebot zu unterbreiten“, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie sei froh, sich am Morgen im engen Führungskreis der CDU darauf verständigt zu haben. Dies sei „ein Zeichen dafür, dass die CDU Saar wiederum setzt, wie man eben Generationenwechseln auch einvernehmlich organisieren kann.“

Laut Altmaier finde der Generationswechsel zu einem Zeitpunkt statt, wo er „notwendiger denn je“ sei. Damit sei sichergestellt, „dass die CDU unsere saarländischen Interessen ohne Bruch nicht nur in den nächsten vier Jahren sondern auch darüber hinaus vertreten kann.“ Er freue sich, „dass wir auf diese reibungslose Art und Weise deutlich machen können: Erneuerung ist möglich, man muss sie nur wollen.“

Mit 27 Jahren sei er nun länger als jeder andere Mandatsträger im Saarland in der Politik. Deshalb sei er „zutiefst überzeugt“, dass es notwendig sei, jetzt zwei Kollegen die Möglichkeit zu geben, ihre sehr erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Dabei würden sie nicht bei null beginnen, sondern könnten anknüpfen an das, was sie in den letzten vier beziehungsweise zwölf Jahre geleistet hätten.

Laut Tobias Hans habe Nadine Schön insbesondere das Thema modernes Familienbild in den Vordergrund gestellt in ihrer Amtszeit. Bei diesem Thema sei die Partei im Bundestagswahlkampf nicht sehr erfolgreich gewesen, „doch auf diese Themen wird es ankommen.“ Schön stehe ganz persönlich auch für die Modernisierung dieses Landes. „Für uns als Saarland ist das Thema moderner Industriestandort überlebenswichtig, existenziell“, sagte Hans. Auch die Modernisierung der Verwaltung sei wichtig, um das Land fit zu machen für die Zukunft.

Markus Uhl bezeichnete er als „Haushälter, der für uns Dinge ins Land geholt hat, die sonst nicht möglich gewesen wären“. In der Zukunft müsse eine Neuausrichtung der Schuldenbremse, sozusagen ein Generationenpakt für generationsgerechtes Haushalten, weiterentwickelt werden. Dies würden laut Hans „ganz wesentliche Punkte sein für die inhaltliche Neuausrichtung, die mit diesen Beiden personifiziert werden in der neuen Bundestagsfraktion.“

Nadine Schön und Markus Uhl zeigten sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der CDU-Parteizentrale überrascht, dankbar und auch gerührt über die Entscheidung der beiden Alt-Politiker, die ihnen wieder den Weg nach Berlin ermöglicht. Sie seien in einem „Wechselbad der Gefühle“ gewesen, gaben beide zu.

Sie persönlich habe sich schon damit befasst, wie sie die nächsten Wochen verbringe und sich von den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion bereits verabschiedet, berichtete Nadine Schön. Die Entscheidung von Kramp-Karrenbauer und Altmaier werte sie als „großen Vertrauensbeweis.“

Markus Uhl sagte, dieser Tage lasse ihn „ganz sicher sein“, dass die CDU Saar eine ganz besondere Partei sei, die zusammenstehe und zusammenhalte, die alles in großer Geschlossenheit und Harmonie mache und vor allem mit klarem Fokus auf die Zukunft. „Und ich bin einfach dankbar und habe großen Respekt vor dieser Entscheidung.“

