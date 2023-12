Plus Rheinland-Pfalz Wechsel an der Spitze der rheinland-pfälzischen Polizeigewerkschaft GdP: Vorsitzende Sabrina Kunz gibt Amt ab Die Chefin der rheinland-pfälzischen Polizeigewerkschaft stellt ihr Amt vorzeitig zur Verfügung. Wie Sabrina Kunz ihren Schritt begründet und wer ihr nachfolgen soll. Von Bastian Hauck

Führungswechsel an der Spitze der rheinland-pfälzischen Polizeigewerkschaft GdP: Die 2018 erstmals gewählte Landeschefin Sabrina Kunz (43) aus Mühlheim-Kärlich wird ihr Amt abgeben. Das bestätigte die GdP-Landesvorsitzende unserer Zeitung in Mainz. Als ihre Nachfolgerin soll am Dienstag (19. Dezember) Kunz' Stellvertreterin Stefanie Loth (47) gewählt werden. Die Vorsitzende des Hauptpersonalrats und GdP-Landeschefin ...