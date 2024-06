Wechsel an der SPD-Spitze in Rheinland-Pfalz

Von Dreyer zu Schweitzer: Nach dem angekündigten Wechsel im Amt des Regierungschefs in Rheinland-Pfalz geht es jetzt um die Parteispitze. Die Regierungspartei SPD sortiert sich auch in diesem Amt neu.

Mainz (dpa/lrs). Die geplante Neuaufstellung der SPD in Rheinland-Pfalz geht weiter: Die designierte Nachfolgerin von Parteichef Roger Lewentz, SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, wird am Donnerstag (10.30 Uhr) vorgestellt. Mit dabei sind auch der designierte Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Generalsekretär Marc Ruland.

Beim Parteitag im vergangenen November war Lewentz noch einmal wiedergewählt worden. Seine Hauptaufgabe: Den Wechsel an der Parteispitze zu organisieren. Die vorgeschlagene Nachfolgerin Bätzing-Lichtenthäler soll bei einem Parteitag in diesem November gewählt werden. Damit sind Fraktions- und Parteivorsitz der größten Regierungspartei nicht mehr in zwei, sondern in einer Hand.

Die 49-Jährige steht seit der Landtagswahl 2021 an der Spitze der Fraktion. Während der Pandemie war die Westerwälderin Gesundheitsministerin. Sie hat auch Erfahrung in der Bundespolitik. Sie war viele Jahre Bundestagsabgeordnete und von 2005 bis 2009 Drogenbeauftragte der Bundesregierung.