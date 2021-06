Archivierter Artikel vom 01.05.2021, 21:00 Uhr

Mainz

Wattenscheider Voigt deutscher Meister über 10.000 Meter

Nils Voigt ist neuer deutscher Meister über 10.000 Meter. Der Leichtathlet vom TV Wattenscheid 01 kam am Samstag in Mainz in 28:11,31 Minuten ins Ziel. Den zweiten Platz erreichte der Regensburger Simon Boch in 28:22,75 Minuten vor dem Favoriten Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel), der 29:02,30 Minuten schnell war. Marathon-Olympiakandidat Amanal Petros aus Wattenscheid hatte kurzfristig auf eine Teilnahme verzichtet und ein Trainingslager in Kenia bevorzugt.