Mainz/Saarbrücken

Wetter

Wasserstände steigen an – Kaum Niederschlag zum Wochenstart

Von dpa/lrs

i Uferwege sind für Fußgänger gesperrt. Foto: Pia Bayer/dpa

Die Wasserstände im Rhein steigen am Sonntag an. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz mit. Am Pegel Maxau im Oberrhein werde bis Sonntagnachmittag ein Anstieg in den Bereich eines fünf- bis zehnjährlichen Hochwassers vorhergesagt. Auch im Mittelrhein wird im Laufe des Tages ein deutlicher Anstieg erwartet. «Bis Koblenz werden Höchststände nach derzeitigen Vorhersagen etwas unterhalb eines zehnjährlichen Hochwassers erwartet», hieß es in einem Bericht der Zentrale.